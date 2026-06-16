Kastamonu\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-15 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 7 adet cumhuriyet altını, 20 adet sikke, 9 adet eski madeni para, 6 adet tarihi obje, 1 adet ekskavatör, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 58 bin 605 Türk Lirası ve 4 bin 535 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU