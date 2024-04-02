Kastamonu\'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, H.D., Ö.T. ve A.S. isimli şahısların Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan baskınla şahıslar suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada beton kırma makinesi, dalgıç pompa, merdivenler, su tahliye motoru, uzatma kablosu, kazma, kürek, eldiven, halat, manivela ve tornavida ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU