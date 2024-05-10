Kastamonu'da yapılan operasyonda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan operasyonda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kastamonu\'da yapılan operasyonda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

10.05.2024 09:24
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramalarda 50 bin adet boş, 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde tütün ürünleri satan bir iş yerine kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından iş yerinde arama yapıldı. Yapılamadan aramada, kargo şirketinin getirdiği 5 adet koli içerisinde toplam 50 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile iş yeri içerisinde de 2 bin 300 adet içi doldurulmuş makaron ve çuvallara konulmuş halde 36,5 kilo açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.E. (33) Cide Polis Merkezine götürüldü. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da yapılan operasyonda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yapılan operasyonda 50 bin adet boş ve 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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