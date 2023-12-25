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Kastamonu'da Kağıt Peçeteye Emdirilmiş Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Kağıt Peçeteye Emdirilmiş Kannabinoid Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramada bir şahsın kağıt peçeteye emdirilmiş kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu\'da Kağıt Peçeteye Emdirilmiş Kannabinoid Ele Geçirildi
25.12.2023 - 12:57,
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir şahsın üst aramasında kağıt peçeteye emdirilmiş kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde M.A.Ç. isimli sahsın üstünde arama yapıldı. Aramda metamfetamin, sıvı kannabinoid ve kannabinoid emdirilmiş kağıt peçete ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kağıt Peçeteye Emdirilmiş Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
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