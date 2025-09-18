Kastamonu\'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Kastamonu'da iki kamyonun kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Köklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim E. idaresindeki 37 KA 203 plakalı Mercedes marka kamyon ile Mustafa K. yönetimindeki 37 ADZ 097 plakalı Iveco marka kamyon keskin ve dar virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücü Mustafa K. ile eşi Hamide K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU