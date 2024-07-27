Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kastamonu'da kamyon ile otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ZZ 172 plakalı Ford marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.Y. ve O.K.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı ve ters döndüğü görülüyor. Aynı istikamette seyir halindeki kamyonun ise ters dönen otomobile çarpıyor.