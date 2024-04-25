Kastamonu\'da kamyonet dereye uçtu, bir kadın hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçan kamyonette yaralanan 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACB 354 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Necibe Çalan (26), Onur K. ve Koray K. kişi yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Necibe Çalan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU