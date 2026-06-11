Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu\'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
11.06.2026 22:45  Güncelleme: 22:52
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Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan işçinin cansız bedenine, 4 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), yaklaşık 5 metrelik çukurda toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Arslan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle de arama ve kurtarma çalışmasına destek verildi. Ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma neticesinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Arslan'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Emre Arslan, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özge Göktepe Özge Göktepe:
    üzücü olay ama bu tür işlerde güvenlik tedbirleri yeterli değilse işverenin sorumluluğu vardır tabii ki soruşturma görecek bunun ama insanlar zaten böyle haberleri okuyo unutuyo geçiyo 0 0 Yanıtla
  • Serkan Fazlı Aygun Serkan Fazlı Aygun:
    yazık çocuğa ya hadi bakalım ne olmuş bunda işte inşallah soruşturma açılır da kim ne yaptı ortaya çıkar çünkü böyle işlerde hep birisi başkasının cebini doldurmaya bakmıştır 0 0 Yanıtla
  • Sultan Candan Sultan Candan:
    19 yaşında bi çocuk hayatını kaybetti de bizim haber siteleri hala klik için ne kadar dramatik yazılı haberi daha iyi olur diye düşünüyo galiba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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