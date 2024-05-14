Feci kaza 17 gün arayla bir çifti yok etti

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Kastamonu'da 26 Nisan'da meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş, eşi ve 2 yaşındaki bebeği ağır yaralanmıştı. Feci kazadan 17 gün sonra sürücünün eşi de yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL KAMYONA SAPLANDI

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocuğu A.P. yaralandı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİDE 2 YAŞINDAKİ BEBEKLERİ KALDI

Kazada yaralanan Özge Palabıyık ise kazadan 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 2 yaşındaki çocukları A.P.'nin ise Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özge Palabıyık'ın cenazesinin ikinci namazına müteaikiben Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.