Feci kaza 17 gün arayla bir çifti yok etti - Son Dakika
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Feci kaza 17 gün arayla bir çifti yok etti

Feci kaza 17 gün arayla bir çifti yok etti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün eşi, 17 gün sonra yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çiftin 2 yaşındaki çocuğunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

14.05.2024 15:15
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Kastamonu'da 26 Nisan'da meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş, eşi ve 2 yaşındaki bebeği ağır yaralanmıştı. Feci kazadan 17 gün sonra sürücünün eşi de yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL KAMYONA SAPLANDI

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocuğu A.P. yaralandı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazadan 17 gün sonra acı haber! Geride yalnız bebekleri kaldı

GERİDE 2 YAŞINDAKİ BEBEKLERİ KALDI

Kazada yaralanan Özge Palabıyık ise kazadan 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 2 yaşındaki çocukları A.P.'nin ise Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özge Palabıyık'ın cenazesinin ikinci namazına müteaikiben Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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