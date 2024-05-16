Kastamonu'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Kastamonu\'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

16.05.2024 00:07  Güncelleme: 00:09
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Araç ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap malzemelerin alev alması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha da büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken fabrikada maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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