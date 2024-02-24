Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu\'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.02.2024 10:43
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Köprübaşı mevkiinde bulunan, H.E. isimli şahsa ait kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili inceleme başkatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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