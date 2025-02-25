Kastamonu'da Marketin Elektrik Panosu Patladı, Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da Marketin Elektrik Panosu Patladı, Yangın Söndürüldü

Kastamonu\'da Marketin Elektrik Panosu Patladı, Yangın Söndürüldü

Tosya ilçesinde bir marketin elektrik panosundaki patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu.

25.02.2025 14:37  Güncelleme: 14:38
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir marketin elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketin elektrik panosunda meydana gelen patlama yangına sebep oldu. Patlamayı fark eden market çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, maddi hasara yol açarken, olayda yaralanan olmadı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Marketin Elektrik Panosu Patladı, Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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