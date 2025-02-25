Kastamonu\'da Marketin Elektrik Panosu Patladı, Yangın Söndürüldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir marketin elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketin elektrik panosunda meydana gelen patlama yangına sebep oldu. Patlamayı fark eden market çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, maddi hasara yol açarken, olayda yaralanan olmadı. - KASTAMONU