Kastamonu'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Kastamonu'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde mobilya üretim tesisinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Maden'e ait mobilya üretim tesisinin çatısında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürdü.

Yangın esnasında işyerinde bulunan araçlar, vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yangında mobilya üretim tesisinin çatı kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.