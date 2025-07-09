Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen üç tekerlekli mopedin altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Necmi Bağış idaresindeki üç tekerlerli moped, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesiinde devrildi. Devrilen mopedin altında kalan Necmi Bağış, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bağış'ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bağış'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Şenlik köyü Kafer Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Moped Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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