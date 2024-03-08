Kastamonu'nuın Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan.2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından, haklarında yakalama lkaarı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.T. ve 23 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki asayiş olayları, operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Toraman, önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İlk iki ayda gerçekleşen asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığı bildirildi. Ayrıca, terör suçları, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve elde edilen sonuçlar da paylaşıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen M.M, İ.K ve A.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 11.12 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.
Mardin Adliye binası önünde iki husumetli grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve 12 kişi gözaltına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde av kabahati işleyen bir kişiye 16 bin 121 TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yapılan açıklamada, av kabahati işleyen kişiye idari para cezası ve tazminat cezası olmak üzere toplamda 16 bin 121 TL yaptırım uygulandığını belirtti. Jandarma teşkilatı ve Merkez Taşoluk Karakolu Jandarma Komutanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, emniyet müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bağlı polis ve asker kadınlar, 19 Mayıs Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara çiçek dağıttı ve 'kadına el kalkamaz' dedirtti. Kadın polis ve jandarmalar, KADES konusunda bilgilendirme yaparak, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturdu.
Amasya'nın Taşova ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Yürekleri ağızlara getiren kazada sürücü yaralandı. İçinde 3bin400 litre akaryakıt bulunan yakıt yüklü tankerin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir aracın 360 derece dönmesi anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Düzce'de faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde pide gramaj, işletme hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi.
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