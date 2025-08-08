Kastamonu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Olay, Hanönü ilçesi Yeniköy Farkuşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Köylülerin de yardımıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kısmen kontrol altına alabildi.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU