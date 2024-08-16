Kastamonu\'da Orman Yangını Söndürüldü

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Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçeleri sınırında, Erik köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - KASTAMONU