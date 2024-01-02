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Kastamonu'da Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kanlıabat köyünde meydana gelen kazada, bir otomobil virajı alamayarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu\'da Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı
02.01.2024 - 16:19,
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Kastamonu'da virajı alamayarak demir bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Devrekani ilçesine bağlı Kanlıabat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö.A. idaresindeki 37 SA 955 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.Ö.A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika


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