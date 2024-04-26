Kastamonu'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da aynı istikamette seyreden bir otomobil, kamyona arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ve çocuğu ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 18:57
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Kastamonu'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da aynı istikamette giden kamyona arkadan çarparak altına giren otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Palabıyık yönetimindeki 37 LH 469 Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık ve 2 yaşındaki çocuğu A. Palabıyık yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Palabıyık'ın eşi ve çocuğunun da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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