Kastamonu\'da otomobil ağaçlara ve bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaçlara, sonra bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan A. idaresindeki 34 GKC 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Hakan A., olay yerine gelen arkadaşları tarafından Cide Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hakan A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU