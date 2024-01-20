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Kastamonu'da otomobil tepeciğe çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobil tepeciğe çarptı, sürücü yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, tepeciğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da otomobil tepeciğe çarptı, sürücü yaralandı
20.01.2024 - 18:11,
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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu karayolu Gölveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

azayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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