Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı

Kastamonu\'da otomobili ile yoldan çıkarak \'v\' kanalda durabilen sürücü yaralandı

Kastamonu-Daday karayolunda meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücü, otomobilini kontrol edemeyerek 'v' kanalda durabildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

25.04.2024 19:36
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Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 37 BB 345 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak 'v' kanalda durabildi. Kazada araç sürücüsü E.U. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücünün 2.80 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ötürü ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı - Son Dakika

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