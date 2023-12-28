 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bir sitede park halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu\'da park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi
28.12.2023 - 14:04,
Abone Ol

Kastamonu'da park halindeki araç, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir sitede park halinde olan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otomobilin motor kısmından yükselen alevleri gören apartman görevlisi, yangın söndürme tüpüyle, yangın söndürme hortumuyla yanan araca müdahale ederek yangının büyümesine engel oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, İtfaiye, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:39
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:23
Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın

Son Dakika
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
13:57 Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:52 İstanbul'da AVM otoparkında bir şahıs 'Siyanür içtim, yaklaşmayın' notuyla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 15:40:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement