Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan pikap kullanılmaz hale geldi.
Olay, Taşköprü ilçesi Tekoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Sulama Birliği'ne ait resmi plakalı pikapta, arazide yürütülen çalışma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın pikapı sardı. Yangında pikap kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da pikap yangını: Araç kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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