Kastamonu\'da Rögarın İçinde Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 8 metre derinliğindeki rögara düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

Devrekani ilçesine bağlı Yaralıgöz Dağı mevkiinde mola veren bir vatandaş, rögardan gelen sesleri fark ederek sesin kaynağına yöneldi. 8 metre derinliğindeki rögarda mahsur kalan iki köpeği gören vatandaş, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulunamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen operasyon sonucunda köpekler sağ salim kurtarıldı. İlk muayeneleri veteriner hekim tarafından yapılan köpekler, tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Duyarlı vatandaşın dikkati ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde minik dostlarımız yeniden özgürlüğüne kavuştu" diyerek kurtarma ekibini tebrik etti. - KASTAMONU