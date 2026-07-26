Kastamonu'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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Kastamonu'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Yol Açtı

Kastamonu\'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Yol Açtı
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Kastamonu'da yoğun yağışlar 150'den fazla evi, iş yerini su bastı; tahliye işlemleri devam ediyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle sahil bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastığı, bazı taşıtların da su birikintisinde kaldığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde dünden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok işyerini, ev ve depoyu su bastı, bazı taşıtlarda sel suları altında kaldı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince ilimizde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirilmiş, sahil bölgemizdeki Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerimizde yoğun yağış riski bulunan bölgelere DSİ. 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırılmıştır. Cide ilçemizde 26.07.2026 saat 04.00 sıralarında meydana gelen su baskınında 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basmış, bazı taşıtlar su birikintisinde kalmıştır. Meydana gelen su baskınında can kaybı yaşanmamıştır. Zemin katlarda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye sonrası talep eden vatandaşlarımız, ilçe merkezinde yurtlarda barındırılmaktadır. İlçe merkezinde yağış ve su miktarı azalmıştır. İlçeye ulaşım engeli bulunmamaktadır. TAMP afet grupları ilçe merkezinde gündelik hayatın normale döndürülmesi için gerekli çalışmalara devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

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