Kastamonu\'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerince 4 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde R.K., E.Ş. ve E.E. isimli şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ile 172 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU