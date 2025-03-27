Kastamonu'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu- Sinop karayolu Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Y. idaresindeki 37 PF 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine çağrılan Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.