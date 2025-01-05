Kastamonu\'da Trafik Kazası Kurbanı Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kasım ayında Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammed Sürlü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki aydır tedavisi süren Muhammed Sürlü, fenalaşarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU