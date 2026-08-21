Kastamonu\'da Trafik Kazasında 2 Yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Gemi köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 35 EC 4689 plakalı otomobil ile R.S. (68) yönetimindeki 77 BL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 35 EC 4689 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan H.M.Ş. hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.