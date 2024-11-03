Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu\'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

03.11.2024 20:49
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz (62) idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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