Kastamonu'da Turizm Firmasına Ait Otobüs ve Teknede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kastamonu'da Turizm Firmasına Ait Otobüs ve Teknede Yangın Çıktı

Kastamonu\'da Turizm Firmasına Ait Otobüs ve Teknede Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda çıkan yangının kundaklanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yangınlar, polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kundaklama olduğu tespit edildi.

14.08.2024 23:46
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda çıkan yangının kundaklanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine limana itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknede çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların kundaklama neticesinde çıktığı değerlendirilirken, polis ekipleri her iki yangınla ilgili de inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Turizm Firmasına Ait Otobüs ve Teknede Yangın Çıktı - Son Dakika

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