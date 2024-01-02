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Kastamonu'da Tutuklu Şahsın Arkadaşına Verdiği Çantada Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da Tutuklu Şahsın Arkadaşına Verdiği Çantada Uyuşturucu Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeşitli suçlardan tutuklanan bir şahsın, arkadaşına verdiği çantada uyuşturucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Çantadan bin 876 adet sentetik ecza hapı, 1,09 gram metamfetamin, 253,82 gram kannabinoid, 10,27 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kastamonu\'da Tutuklu Şahsın Arkadaşına Verdiği Çantada Uyuşturucu Bulundu
02.01.2024 - 16:26,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeşitli suçlardan tutuklanan şahsın, arkadaşına verdiği çantada uyuşturucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlaması ile sevk edildiği mahkemece tutuklanan F.K. isimli şahsın yakalanmadan önce içinde uyuşturucu madde bulunan bir çantayı başka bir şahsa verdiği bilgisine ulaşıldı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde ele geçirilen çantadan bin 876 adet sentetik ecza hapı, 1,09 gram metamfetamin, 253,82 gram kannabinoid, 10,27 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tutuklu Şahsın Arkadaşına Verdiği Çantada Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Tutuklu Şahsın Arkadaşına Verdiği Çantada Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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