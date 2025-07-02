Kastamonu\'da Üç Hayvan Dere Suyuyla Telef Oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde üç büyükbaş hayvan dereden su içtikten sonra telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvan yetiştiriciliği yapan Yunus Yücel'e ait büyükbaş hayvanlar dereden su içtikten sonra rahatsızlandı. Yücel, veteriner hekim çağırarak hayvanlarını muayene ettirdi. Yapılan tedaviye rağmen üç büyükbaş hayvan telef oldu.

Telef olan hayvanların sahibi Yunus Yücel, "Hayvanlar, ırmakta su içti. Hayvanları suladıktan sonra üç büyükbaş hayvan rahatsızlanarak öldü. Veteriner hekim çağırdık, şimdilik neden öldüklerini bilmiyoruz" dedi. - KASTAMONU