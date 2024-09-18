Kastamonu'da Maden İşçileri Uçurumdan Düşerek Kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Maden İşçileri Uçurumdan Düşerek Kurtarıldı

Kastamonu\'da Maden İşçileri Uçurumdan Düşerek Kurtarıldı

Kastamonu'da maden arayan işçiler, uçurumdan düşerek yaralandı. 19 saatlik çalışmanın ardından helikopter ile kurtarıldılar.

18.09.2024 16:11
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Kastamonu'da maden aradıkları sırada uçurumdan düşerek yaralanan işçi ve arkadaşı, yaklaşık 19 saat sonra helikopter yardımı ile kurtarılabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Çatalzeytin, Bozkurt ve Taşköprü sınırlarında kalan Koru Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir maden şirketinde çalışan 5 kişilik ekip, iki grup halinde değerli maden arama ve taramasında bulunmak için bölgeye geldi. Koru Yaylası civarında maden taramasında bulunan ekipten Erkan E. ve İdris A., sisin de etkisiyle yönlerini kaybederek buluşma noktasına ulaşamadı. Buluşma noktasını aradıkları sırada Karagöl çayına giren Erkan E., yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Erkan E.'nin yanında bulunan arkadaşı İdris A., telefonların çektiği noktaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları keşif sonrasında üç farklı noktadan Erkan E. ile İdris A.'ya ulaşmaya çalıştı. Köylülerin de eşlik ettiği ekip, Erkan E. ve İdris A.'ya 6 saat sonra ulaşmayı başardı. Yaralı Erkan E.'ye ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Arazinin engebeli olması sebebiyle Erkan E. ve arkadaşı İdris A.'yı çıkartmak için helikopter desteği istendi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Hareket Komutanlığına (JÖAK) ait helikopter, Karagöl çayına gelerek yaralı haldeki Erkan E. ve arkadaşı İdris A.'yı bulunduğu alandan aldı. Erkan E. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kurtarma ekibine rehberlik eden 82 yaşındaki Ahmet Özcan, "Adamlara yol göstermek için çalışmalara katıldım. Lambanın nerede yandığını gördüm. Onlarla birlikte gittim. Saat 21.00'den beri dışarıdayım. 1 kilometre tırmandık. Ateş yakmışlar, öyle bulduk" dedi.

Köy Muhtarı Cemal Özcan ise jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bölgeyi bilen 2 köylünün de eşlik ettiğini belirterek, "3 saat yürüme ile kaybolan madencilere ulaşıldı. Sabah 11 gibi helikopter olay yerine geldi. Vatandaşlarımızı aldı" diye konuştu.

Kurtarma ekibine rehberlik eden Berk Özcan da, "AFAD, UMKE ve JAK ekibiyle olay yerine intikal ettik. 2 kişiyi sağ salim helikoptere intikal ettirdik. Çok şükür, sağ salim buraya geldik. Helikopterin ineceği yer müsait değildi. Helikopterin inebileceği bir yer ayarladık ve yaralıyı helikoptere ulaştırdık" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Maden İşçileri Uçurumdan Düşerek Kurtarıldı - Son Dakika

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