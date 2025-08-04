Kastamonu\'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi

Kastamonu'da uyuşturucu parası anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmanın ardından silahla vurulduğu araçta ölü bulunan şahısla ilgili yargılanan sanıklara ceza yağdı.

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Ümit Yılmaz olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis ekiplerince yakalanan Aykut S., Ömer Ü., Burak Ç. ve Adnan K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut S. ve Ömer Ü. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar hakkında karar verildi. Duruşmada kendisini savunan Aykut S., araç içerisinde konuştukları sırada kazara silahın ateş aldığını ve kasten kimseyi öldürmediğini belirterek beraatını talep etti.

Ömer Ü. ise uyuşturucuya karşı olmasından ötürü olay yerine gittiğini belirterek, "1,5 yıldır hiç işlemediğim, hiç kastımın olmadığı bir suçtan tutukluyum. Tahliyemi ve beratını talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz yargılanan Burak Ç. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti. Tutuksuz yargılanan Adnan K. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep etti.

Maktul Ümit Yılmaz'ın babası R. Yılmaz ile annesi M. Yılmaz da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Son kez savunmaların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti Aykut S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, 'ateşli silah yasasına muhalefet' suçundan 1 yıl 6 ay, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ömer Ü.'ye ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıl, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Burak K.'yi ise 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle iyi hal uygulanarak 5 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adnan K.'nin ise beraatına karar verildi. - KASTAMONU