Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi

Kastamonu\'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi
04.08.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu parası yüzünden çıkan tartışmada vurulan Ümit Yılmaz'ın katillerine ağır ceza verildi.

Kastamonu'da uyuşturucu parası anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmanın ardından silahla vurulduğu araçta ölü bulunan şahısla ilgili yargılanan sanıklara ceza yağdı.

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Ümit Yılmaz olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis ekiplerince yakalanan Aykut S., Ömer Ü., Burak Ç. ve Adnan K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut S. ve Ömer Ü. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar hakkında karar verildi. Duruşmada kendisini savunan Aykut S., araç içerisinde konuştukları sırada kazara silahın ateş aldığını ve kasten kimseyi öldürmediğini belirterek beraatını talep etti.

Ömer Ü. ise uyuşturucuya karşı olmasından ötürü olay yerine gittiğini belirterek, "1,5 yıldır hiç işlemediğim, hiç kastımın olmadığı bir suçtan tutukluyum. Tahliyemi ve beratını talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz yargılanan Burak Ç. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti. Tutuksuz yargılanan Adnan K. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep etti.

Maktul Ümit Yılmaz'ın babası R. Yılmaz ile annesi M. Yılmaz da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Son kez savunmaların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti Aykut S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, 'ateşli silah yasasına muhalefet' suçundan 1 yıl 6 ay, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ömer Ü.'ye ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıl, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Burak K.'yi ise 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle iyi hal uygulanarak 5 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adnan K.'nin ise beraatına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ümit Yılmaz, kastamonu, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi

14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:59
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
13:52
Sahte diploma olayında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma olayında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
18:55
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze’deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
18:43
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
18:41
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
18:29
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim
Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
18:19
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon
Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 14:56:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinde Cezalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.