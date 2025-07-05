Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinin Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinin Davası Devam Ediyor

Kastamonu\'da Uyuşturucu Cinayetinin Davası Devam Ediyor
05.07.2025 17:45
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Uyuşturucu parası anlaşmazlığı sonucu öldürülen Ümit Yılmaz'ın katil zanlılarına yargılama sürüyor.

Kastamonu'da uyuşturucu parası anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrasında öldürülen şahsın katil zanlılarının yargılamasına devam edildi.

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Ümit Yılmaz olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesine, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen Aykut S., Ömer Ü., Burak Ç. ve Adnan K. gözaltına aldı. Şüphelilerden Aykut S. ve Ömer Ü. tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti birden fazla kişiyle konutta yağma, ateşli silah yasasına muhalefet" suçlarından dava açıldı. Davanın bir önceki duruşmasında, mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Aykut S.'nin "kasten öldürme", "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma", "silahla birden fazla kişiyle yağma", "ateşli silahla yasasına muhalefet" suçlarından, Ömer Ü. ve Burak Ç.'nin "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından cezalandırılmasını, Adnan K.'nin ise delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Davanın devam eden duruşmasında sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kendisini Aykut S., araç içerisinde konuştukları sırada kazara silahın ateş aldığını ve kasten kimseyi öldürmediğini belirterek, beraatını talep etti. Ömer Ü.'nun avukatı ise savunmasında, "Müvekkilimizin üzerine atılan suçlamalardan beraatını ve tahliyesini talep ederiz. Müvekkilim, 1,5 yıldır tutukludur. Hiç işlemediği, hiç kastı ya da müdahalesi olmadığı için tutukludur ve yargılanıyor. Öncelikle müvekkilimizin tahliyesini istiyoruz. Kendisi, ailesi ve çocukları ciddi bir şekilde mağdur olmuşlardır. Bundan sonra tutuklu kalması durumunda telafisi olmayan zarara yol açacaktır. Bu yüzden öncelikle tahliyesine ve beratını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz yargılanan Burak Ç. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Burak Ç.'nin avukatı ise müvekkilinin suç işlemediğini iddia ederek, "Müvekkilimin maktul ile bir husumeti yoktur. Olacaklardan bir haber, yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğundan ötürü şu anda yargılanmaktadır. Yanlış yerde yanlış insanlarla yanlış zamanda en ufak bir şekilde suça karışmamıştır. Bu gerekçelerle suçlamalardan ayrı ayrı beraatlarını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Adnan K.'nin avukatı da mütalaa doğrultusunda müvekkilinin beraatını talep etti.

Duruşmada söz verilen Ümit Yılmaz'ın babası R. Yılmaz ile annesi M. Yılmaz, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Avukat savunmalarını dinleyen mahkemeye heyeti dosyayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Cinayetinin Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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