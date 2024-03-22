Kastamonu'da uyuşturucu madde ike yakalanan iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsın aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan armalarda 3,81 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap ve 5,20 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çift, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucunda çift yola savruldu ve çevredeki vatandaşlar tarafından yardıma koşuldu. Yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Anne ve babasını sahurda uyandırmak için evlerine giden kızları, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir iş yerine motosikletli bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerinde bulunan dayı ile yeğeni yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen üç ayrı olayda toplam 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde de 5 düzensiz göçmen bulundu. Olaylarla bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan takip sonucunda 3 göçmen kaçakçısı daha yakalandı. Yakalanan 35 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 kaçakçı hakkında adli işlemler başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, Siverek-Viranşehir kara yolu ve bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. Öğretmen ve öğrenci servisleri okullarına ulaşamazken, kırsal bölgelerde onlarca ev sular altında kaldı.
Kütahya'nın Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan hapis talep edildi. İddianamede, olayın detayları ve şüphelilerin eylemleri yer alıyor. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli personellerle birlikte iftar yaptı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da iftar programına katıldı. Vali Aslan, personellere hitaben yaptığı konuşmada, mesleklerinin zorluklarına değindi ve sağlıklı bir ramazan diledi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında 32.22 gram marihuana ve 1.96 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik takiple uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar gram sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile 14 uyuşturucu hapın yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden E.T, E.K. ve S.Ü. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise biri savcılıktan biri de adli kontrol şartıyla hakimlikten olmak üzere serbest bırakıldı.
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