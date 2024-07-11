Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 212 Adet Ecstasy ve 556 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekiplerince bir şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 212 adet ecstasy ve 556 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan E.K.'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 212 adet ecstasy ile 556 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.K. tutuklandı. - KASTAMONU