Kastamonu\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnebolu'da tespiti yapılan bir şahsın üstünde ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 1'er gramlık poşetler halinde 10 gram metamfetamin, bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet cam düzenek, 1 adet tabanca, tabanca takılı halde bulunan şarjör içinde 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU