Kastamonu'da yapılan operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da yapılan operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi

Kastamonu\'da yapılan operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan aramalarda 2 adreste uzun namlulu tam otomatik silah, şarjör ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

02.05.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 2 adreste yapılan aramalarda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen biliye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 2 adreste arama arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tam otomatik silah, 2 adet şarjör ve 67 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Suç, Polis, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da yapılan operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 14:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da yapılan operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement