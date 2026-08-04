Kastamonu’da 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 7 büyükbaş hayvan ile bir çoban köpeği de telef oldu.

Olay, Seydiler ilçesi Çırdak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Yüksel'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın, Yüksel'in evinin bitişiğinde bulunan Hüseyin Akpınar'a ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında, Erol Yüksel ile Hüseyin Akpınar'a ait 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 7 büyükbaş hayvan ile 1 çoban köpeği telef oldu.

"Daha büyük bir facianın önüne geçildi"

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Ancak maalesef iki evimiz kullanılamaz hale gelmiş, yedi büyükbaş hayvanımızı da kaybetmiş bulunuyoruz. Yangının söndürülmesinde büyük gayret gösteren belediyemiz itfaiye ekiplerine, Orman Müdürlüğü personeline, komşu belediyelerimize ve sahada görev yapan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yangından dolayı maddi zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, devletin ve belediyenin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Rabbim ilçemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.