Kastamonu\'da Yangın: 3 Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan 3 ev kullanılmaz hale gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişik vaziyetteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, Mahsun H., Türkan H. ve Kudret H.'ye ait 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU