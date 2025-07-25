Kastamonu\'da Yangın: Bir Ev ve Samanlık Kül Oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı İkiyaka köyü Şıh Mahallesi'nde Mediha Kaya'ya ait evde gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden komşuların yardımıyla evde bulunan Kaya dışarı çıkartılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnebolu Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KASTAMONU