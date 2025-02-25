Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Savaş Köyü Aşağı Tekke Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Köse'nin evinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangının büyümesi üzerine olay yerine Pınarbaşı ve Karabük'ün Eflani ilçesinden itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, Köse'ye ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, köye giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulanarak, "Savaş Köyü Aşağı Tekke Mahallesi sakinlerinden Ahmet Köse'nin evinde çıkan yangına Eflani itfaiyesinin ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün de desteği ile müdahale ettik. Kaymakamımız Sayın Onur Çelik ile birlikte olay yerinde bulunduk. Bütün itfaiye ekiplerimize, Eflani Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Ahmet Köse abimize ve ailesine geçmiş olsun. Rabbim beterinden cümlemizi korusun. Yangınzede ailemizin her daim yanındayız" dedi. - KASTAMONU