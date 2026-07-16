Kastamonu\'da Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Olay, Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ahşap evde çıkan yangın, önce yanındaki ahıra ardından ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına helikopter desteğiyle hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. - KASTAMONU