Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

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Kastamonu\'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 4172 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 4172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa B. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa B., yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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