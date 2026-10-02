Kastamonu\'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 4172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa B. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa B., yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.