Kastamonu-Daday karayolunda çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolu Subaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.A. idaresindeki 37 SA 378 plakalı Opel marka otomobil ile G.D. yönetimindeki 06 BK 3213 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.