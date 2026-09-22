Kastamonu Devrekani'de kaygan yolda çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Devrekani'de kaygan yolda çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

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Kastamonu Devrekani\'de kaygan yolda çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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Kastamonu Devrekani'deki Bozkocatepe köyü mevkiinde sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Devrekani ilçesine bağlı Bozkocatepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda, C.T. idaresindeki 37 AEB 328 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen E.S.Ş. yönetimindeki Fiat-Tofaş marka, plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
DevrekaniKastamonuİnceleme3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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