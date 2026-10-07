Kastamonu Hanönü'de otomobil domuz sürüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Hanönü'de otomobil domuz sürüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Hanönü\'de otomobil domuz sürüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Kastamonu-Sinop kara yolunda domuz sürüsüne çarpan otomobilde sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada 9 domuz telef oldu, yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu- Sinop kara yolu Küreçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümmet K. idaresindeki 37 AET 244 plakalı Volkswagen marka otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıKastamonuTaşköprü3. SayfaGüncelHanönüSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 00:11:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Kastamonu Hanönü'de otomobil domuz sürüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei